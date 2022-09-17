Sosyal konut projesi büyüdü! Ev sayısı artırıldı

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Detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu. 31 Ekim'e kadar sürecek olan başvurular; "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek.

240 AY VADE YAPILACAK

Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

SAYI 253 BİNE ÇIKTI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 81 ilde 250 bin konut yapılacağı açıklanmıştı. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceği duyurulmuştu. Dün gece ise TOKİ'nin internet sayfasındaki il ve ilçe listesinde güncelleme yapıldı. Buna göre toplam konut sayısı 253 bin 692'ye yükseltildi.

İşte yeni liste:





(Listenin tamamına TOKİ'nin sayfasından ulaşabilirsiniz.)