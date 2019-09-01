Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.



Hafta sonu yapılan G7 zirvesinin kıtaya etkileri, Brexit sürecinde İngiltere'de yaşanan tarihi hafta, Romanya'da dağılan ve İtalya'da kurulan koalisyon hükümetleri, kıtadaki sığınmacılara ilişkin son durum ve bu konunun AB- Türkiye ilişkilerine yansımalarını derlediğimiz videoda izleyebilir, daha fazla ve ayrıntılı bilgiler için sitemizdeki ilgili haberleri okuyabilirsiniz Açıklaması