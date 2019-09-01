Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar
6 saat önce
Haftasonu yapılan G7 zirvesinin Avrupa kıtasındaki etkileri, Brexit sürecinde İngiltere'de yaşanan tarihi hafta, Romanya'da dağılan ve italya'da kurulan koalisyon hükümetleri, kıtadaki sığınmacılara ilişkin son durum ve bu konunun AB-Türkiye ilişkilerine yansımalarını sizler için derledik.
Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.
Hafta sonu yapılan G7 zirvesinin kıtaya etkileri, Brexit sürecinde İngiltere'de yaşanan tarihi hafta, Romanya'da dağılan ve İtalya'da kurulan koalisyon hükümetleri, kıtadaki sığınmacılara ilişkin son durum ve bu konunun AB- Türkiye ilişkilerine yansımalarını derlediğimiz videoda izleyebilir, daha fazla ve ayrıntılı bilgiler için sitemizdeki ilgili haberleri okuyabilirsiniz Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:38
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