Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

Haftasonu yapılan G7 zirvesinin Avrupa kıtasındaki etkileri, Brexit sürecinde İngiltere'de yaşanan tarihi hafta, Romanya'da dağılan ve italya'da kurulan koalisyon hükümetleri, kıtadaki sığınmacılara ilişkin son durum ve bu konunun AB- Türkiye ilişkilerine yansımalarını sizler için derledik.