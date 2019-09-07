Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar
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Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.
Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi.
Sertaç Aktan'ın hazırladığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit sürecindeki kritik gelişmeler, Avrupa'da uzun süredir hükümetsiz kalan ülkeler ve AB- Türkiye ilişkilerini şekillendiren göç konuları var.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:45
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