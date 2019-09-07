Son Dakika Haberleri: Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar
Son Dakika Dünya Haber

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar

1 saat önce

Euronews Türkçe olarak geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlara ilişkin aldığımız notları paylaştık.

Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar, System.String[]

Euronews Türkçe geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeleri ve Brüksel'de konuşulanların özetini sizler için derledi.


Sertaç Aktan'ın hazırladığı Avrupa notlarında bu hafta Brexit sürecindeki kritik gelişmeler, Avrupa'da uzun süredir hükümetsiz kalan ülkeler ve AB- Türkiye ilişkilerini şekillendiren göç konuları var.

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Brüksel, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur
Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:10:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçtiğimiz hafta Avrupa'da öne çıkan gelişmeler ve Brüksel'de konuşulanlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]