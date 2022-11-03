Bakan Mustafa Varank, Togg'un test sürüşünde Fulya Öztürk'e zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Bakan Mustafa Varank, Togg'un test sürüşünde Fulya Öztürk'e zor anlar yaşattı

03.11.2022 11:10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, özellikleri ile herkesi herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 100 kilometreye 4.7 saniyede çıkan Togg'un deneme sürüşünde direksiyon koltuğuna geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yanında oturan CNN muhabiri Fulya Öztürk'e zor anlar yaşattı.

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerası resmen başladı. Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV, seri üretim bandından inerken, açılış töreninde konuşan Erdoğan, ''60 yıllık hayal gerçek oldu. Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." dedi.

BAKAN VARANK'LA DENEME SÜRÜŞÜ

Peki bu aracın özellikleri neler? CNN muhabiri Fulya Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte deneme sürüşüne katıldı. Kameralarla kayıt altına alınan deneme sürüşü, ilginç anlara sahne oldu. Aracın özelliklerini anlatan Varank daha sonra "Hazırsanız gidelim." dedi. Cümlesini bitirmesiyle birlikte gaza basan Varank, muhabire korku dolu anlar yaşattı.

"FENA OLDUM"

Aracın hızı karşısında şoke olan muhabir, "İnanmıyorum şaka mı? Sayın bakanım nasıl bu kadar hızlı? Keşke söyleseydiniz. İnanamıyorum fena oldum. Biz az önce ne yaşadık?" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Mustafa Varank, TOGG, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Mustafa Varank, Togg'un test sürüşünde Fulya Öztürk'e zor anlar yaşattı - Son Dakika
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