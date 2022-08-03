KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf

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31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında adaylara yöneltilen bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edildi.

Soruların şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne süren iddialar ÖSYM tarafından yalanlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN, İNCELEME TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki söz konusu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Diğer yandan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla gece yarısı görevden alındı.

YAYINEVİ: KESİNLİKLE TESADÜF

İddiaların muhatabı olan yayınevi ise bir açıklama yaptı. TELE1'den Barış Önal'ın haberine göre yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı: "Tamamen algı, yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf."