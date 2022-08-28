Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi - Son Dakika
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Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi

28.08.2022 13:56
Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi

Geçtiğimiz hafta NATO görevindeki Türk F-16 uçaklarına radar kilidi atan Yunanistan, bu sefer aynısını kapalı sanılan S-300 ile yaptı.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki Ege ve Akdeniz krizi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Yunanistan, NATO görevinde ABD'nin B-52 uçağına eşlik eden 2 Türk F-16 jetine radar kilidi attı. Bugün ise Girit adasında konuşlandırılan ve pasif olduğu düşünülen S-300 hava savunma sistemi ile yine aynı hamleyi yaptı.

Yunanistan, Girit adasındaki S-300 ile Türk F-16 jetlerine radar kilidi attı!

Türkiye ve Yunanistan arasında uzun bir süredir karasuları sınırları üzerinde tartışmalar sürüyor. Deniz hukukuna göre iki devlet arasında özel bir anlaşma olmadığı takdirde karasularının sınırları anakaraya göre çiziliyor.

Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi

Fakat Yunanistan, irili ufaklı tüm adalarını anakara parçası olarak görerek Ege ve Akdeniz'deki sınırlarını 3 katına çıkarmak istiyor. Tabii gerçeklikten uzak olan bu durumu kabul edecek hiçbir ülke yok. Öyle ki bu isteğin yerine gelmesi halinde Türkiye'nin denizlere açılması bile engellenebilir.

Türkiye S-400 alacak mı? ABD'den açıklama geldi!

Örneğin İzmir'in Kuzey ve Güney'inde bulunan Midilli ve Sisam adaları sayesinde Yunanistan İzmir limanını tamamen bloke edebilir. Benzer bir şekilde Girit, Rodos ve Kıbrıs'ı bahane ederek Akdeniz'e izinsiz çıkılmamasını sağlayabilir.

Türkiye'nin ise bu konudaki duruşu oldukça net. Mavi Vatan sınırlarını deniz hukukuna göre belirleyerek adaları değil anakaraları paydaş alarak bir sınır çizme taraftarı. Tabii Yunanistan bu durumu kabul etmediği için birçok kez karşı karşıya gelindi.

Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi

Geçtiğimiz hafta içerisinde NATO görevi gerçekleştiren ABD'nin B-52 uçağına eşlik eden 2 Türk F-16'sına Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları radar kilidi attı. Yani NATO görevindeki müttefik birliği tek tuşa basarak vuracağını söyleyerek tehdit etti. Bugün de benzer bir durum yaşandı.

MSB'nin açıklamasına göre Yunanistan, Rodos'un Batı tarafında, Girit'in ise Kuzey Doğu bölgesinde kalan alanda 10.000 feet irtifada keşif uçuşu gerçekleştiren Türk F-16 uçaklarına yıllardır pasif olduğu sanılan Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi ile 120 km mesafeden radar kilidi attı.

Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi

Tabii adalar denizindeki isteklerini hukuk yoluyla değil, tehdit ederek kabul ettirmeye çalışıyor. Fakat şaşırtıcı olan Yunanistan'ın yaptıkları değil. Türkiye'nin S-400 almasını F-35'lere tehdit olarak gördüğünü söyleyerek onlarca ambargo koyan ve nihayetinde Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, Yunanistan'ın S-300'lerine karşı sessiz kalıyor.

Birkaç yıl önce ABD, Türkiye'ye S-400'leri tıpkı Yunanistan'ın yaptığı gibi kapatıp depoya koyarsa konunun tatlıya bağlanabileceğini söylemişti. Fakat bugün bizzat Türk Hava Kuvvetleri'nin test ettiği üzere Yunanistan'ın Girit'e konuşlandırdığı bu sistemler aktif bir şekilde çalışıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yunanistan'ın S-300'leri aktif çıktı! Türk F-16'larına kitlendi - Son Dakika

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