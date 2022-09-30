Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı - Son Dakika
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Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı

30.09.2022 11:46

Geçtiğimiz hafta Rusya lideri Putin tarafından ilan edilen seferberlik sonrası on binlerce Rus, Ukrayna'da savaşmamak için başka ülkelere kaçtı. Ülkeden kaçamayan Rusların ise silah altına girmemek için kol ve bacaklarını kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ukrayna'da savaşmak istemeyen bir kişinin kolunu, arkadaşına balyozla kırdırttığı görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı geçen hafta duyurduğu seferberlik ilanı ülkeyi karıştırdı. 18-35 yaş arasındaki gençlerin askere alınacağı açıklanırken on binlerce Rus, ülkeden ayrıldı. Ülkeden ayrılamayan kişiler ise karara büyük tepki gösterdi.

ASKERE GİTMEK İSTEMEYEN RUSLARIN YAPTIKLARI GÜNDEM OLDU

Putin'in kararı sonrası Ukrayna'da savaşmak istemeyen Rusların başvurduğu yollar ise internette gündem oldu. Eşleri ve sevgililerini askere göndermek istemeyen kadınların kol ve bacaklarını kırması, erkeklerin ise ayak ve bacaklarını çeşitli yöntemlerle kırmaları kameraya yansıdı.

ARKADAŞININ KOLUNU BALYOZLA KIRDI

Öte yandan benzer bir görüntü gün içinde sosyal medyada kısa sürede ses getirdi. Kameranın kayıtta olduğu o anlarda bir kişinin askere gitmek istemeyen arkadaşının kolunu balyozla kırdığı görüldü.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı - Son Dakika
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