Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi - Son Dakika
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Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi

13.09.2022 09:09
Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi

Geçtiğimiz haftalardaki başarısız deneme ardından Artemis I göreviyle ilgili açıklama yapan NASA, yeni fırlatma tarihini açıkladı.

NASA, yeni SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) roketiyle yaptığı denemelerde başarısız oldu. Artemis I göreviyle ilgili açıklama yapan NASA, yeni fırlatma tarihini açıkladı.

NASA, mühendislerin roketin çekirdek aşamasındaki motorlardan birinde bir sorun tespit etmesinin ardından 29 Ağustos fırlatma girişimini geri sayım saatinde sadece 40 dakika kala iptal etti. Geçtiğimiz günlerde 23 Eylül'de yeniden deneme yapılacağını açıklayan NASA, tarih değişikliğine gitti.

NASA, Artemis I görevi için tekrar deneme yapacak

Yapılan açıklamalara göre, 21 Eylül'de yakıt dolurdurma testi gerçekleştirilecek. Konu yakkında duyuru yapan yetkililer, "Güncellenmiş tarihler, birden fazla lojistik konunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini temsil ediyor. Yeni zaman çizelgesi, yöneticilerin ekiplerin yeterince dinlenmesini sağlamalarına ve kriyojenik itici yakıtları yenilemelerine olanak tanıyacak." dedi.

Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi

97 metre yüksekliğindeki roket ve Orion uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasında bekletiliyor. Yeni fırlatma denemesinin 27 Eylül'de gerçekleştirileceği açıklandı. Üçüncü deneme de başarısız olursa 2 Ekim'de tekrar deneme yapılacak.

NASA'nın Ay uydusu hata veriyor!

Mürettebatsız Artemis I görevi, Orion'u altı hafta sonra Dünya'ya geri dönen uzay aracıyla birlikte ayın yakınında gönderecek. Test görevi başarılı olursa NASA, Artemis II görevi için aynı uçuş yoluna astronot gönderecek. Ardından, muhtemelen 2025'te Artemis III, elli yıl içinde ilk insanlı ay inişinde ay yüzeyine ilk kadını ve ilk renkli insanı yerleştirmeye çalışacak.

NASA, uzun süreli mürettebatlı görevler için bir Ay üssü inşa etmek için Artemis görevlerini kullanmak istediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 2030'ların sonlarında Mars'a yapılacak ilk astronot görevi için Artemis I görevinin önemli role sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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Kaynak: Shiftdelete

Eylül, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Artemis I görevi başarısız oldu! NASA, yeni uçuş için tarih verdi - Son Dakika

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