Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları paylaşıldı! - Son Dakika

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen Twitch kanalları Stream Charts tarafından paylaşıldı. 29 Haziran - 5 Temmuz arasında Twitch üzerinden yayın yapıp en çok izlenmeye sahip 10 kanalı sizler için derledik. İsterseniz öncelikle sıralamaya ve ne kadar izlenme aldıklarına birlikte göz atalım.
xQcOW - 4,497,568 saat izlenme
Gaules - 4,268,045 saat izlenme
Asmongold - 3,592,886 saat izlenme
StarLadder5 - 2,800,376 saat izlenme
Trainwreckstv - 2,340,988 saat izlenme
GamesDoneQuick - 2,212,556 saat izlenme
BeyondTheSummit - 2,124,073 saat izlenme
LCK_Korea - 2,013,953 saat izlenme
Pestily - 1,966,877 saat izlenme
fps_shaka - 1,818,328 saat izlenme
Kanalların yayında kaldıkları sürelere göz attığımızda ise 166 saat 5 dakika ile izlenmelere göre ikinci sırada yer alan "Gaules" kanalı birinci oluyor. Yaptığı 42 saat yayınla en az süre yayın yapan yayıncı ise izlenmelere göre üçüncü sırada yer alan "Asmongold" kanalı oluyor.
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