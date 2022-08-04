KPSS hakkındaki skandal iddiaların ardından baskın yiyen Yediiklim Yayınevi hakkında bilinmesi gerekenler - Son Dakika
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KPSS hakkındaki skandal iddiaların ardından baskın yiyen Yediiklim Yayınevi hakkında bilinmesi gerekenler

04.08.2022 00:01
KPSS hakkındaki skandal iddiaların ardından baskın yiyen Yediiklim Yayınevi hakkında bilinmesi gerekenler

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen KPSS'de çıkan soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaları tartışma yarattı. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevi'ne ait iki farklı adrese operasyon düzenlendi. İşte iddialar ve operasyonlarla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında merak edilen detaylar...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sorunsuz geçtiği düşünülen sınav hakkında ortaya atılan iddialar Türkiye'nin gündemine oturdu. İddiaya göre Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme testlerinde yer alan 20'yi aşkın soru KPSS'de aynı haliyle yer aldı.

SINAVIN İPTAL OLMASINI TALEP ETTİLER

KPSS sorularının yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasıyla ilgili eğitim sendikaları hukuki adımları atacaklarını açıklarken siyasi parti liderleri de konunun takipçisi olacakları yönünde paylaşımlar yaptılar. Birçok aday da CİMER'e başvurarak şikâyetlerini dile getirdi ve sınavın iptal olmasını talep etti.

KPSS DÖKÜMANLARINDAN NÜSHALAR ALINDI

Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü de görevden aldı. ÖSYM'de inceleme gerçekleştiren DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık suç duyurusunun ardından konuya ilişkin soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmanın ardından Yediiklim Yayınevi'nin 2 farklı adresine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri incelemek üzere yayınevine ait dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha aldı.

TÜRKİYE'DE 69 ŞUBESİ BULUNUYOR

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Yediiklim Yayınevi, Türkiye'nin bir numaralı tartışma konusu haline geldi. İşte Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler. Resmi adı Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yay. San. ve TİC. LTD. Şirketi olan Yediiklim Yayınevi, 2003'te dergi çıkarmaya başladı. 2005'te limited şirketi unvanını alan kurum KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS dahil birtakım kurum sınavlarına da hazırlık amacıyla kitap ve soru bankası yayınlıyor. Kurumun Türkiye'de toplam 69 ilde şubesi bulunuyor.

ŞİRKETİN SAHİPLERİ KAHRAMANMARAŞLI

2005'te limited şirket unvanını elde eden Ankara merkezli şirketin kurucuları Fikret Işık ve Selim Işık.Fikret Işık, kurumda iki sene müdür olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında hisselerini Nafiye Işık'a devretti. Işık, halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Şirketin diğer kurucusu Selim Işık ise hisselerini 2009'da şirketin şimdiki sahibi Münir Çelik ve Mustafa Çelik'e bıraktı.Yediiklim'i devralan Mustafa Çelik ve Münir Çelik de Işıklar gibi Kahramanmaraşlı. 2010'da Mustafa Çelik, şirketteki yüzde 2,5'luk hissesini halen kurumda çalışan bir başka Maraşlı Cemal Arabacı'ya devretti.

ŞİRKETİN SERMAYESİ KATLANDI

2014'te şirketin sermayesi bir milyon TL'ye çıkarıldı. Bu miktarın 975 bin TL'si Münir Çelik'e, 25 bin TL'si ise Cemal Arabacı'ya atti. 2017'de şirketin sermayesi 5 milyon TL'ye çıkarıldı ve Çelik'in payı 4 milyon 875 bin oldu. 2018'de ise Münir Çelik Cemal Arabacı'nın hisselerini satın aldı ve şirket tek ortaklı limited şirket haline geldi. Münir Çelik 9 Mart 2018'de ise 1 Mart 2028'e kadar şirket müdürü olarak seçildi.

17 MİLYON TL'LİK İHALEYİ KAZANDILAR

Yediiklim Yayıncılık, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan Türkçe dil sınav sorularını içeren soru kitapçıklarının basılması, dağıtılması, toplanması ve okunması için açılan ihaleyi kazandı. Kurumun 15 Mart 2022'de kazandığı ihalenin maliyeti yaklaşık 17 milyon TL.

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