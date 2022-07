Sosyal medyada akım olan videonun sonu bu sefer kötü bitti

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake'in şarkısı "In My Feelings" bir dönem çılgın akımın çıkmasına neden olmuştu. Şarkı eşliğinde binlerce sosyal medya kullanıcısı hareket halindeki araçtan inip şarkıyla dans ettikleri videoları ilgili platformlarda paylaşmıştı.Bu kez akımın sonu kötü bitti.

ARABADAN İNİP DANS EDERKEN DAYAK YEDİ

Hareket halindeki arabadan inerek video çeken kişi başka bir kişi tarafından tokatlandı. Arabadan indikten sonra tokatlanan kişi neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada yaklaşık 8 milyon kişi tarafından izlendi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında dikkat çeken "akım yapmak isterken de şiddete uğramazsın" ifadesi yer aldı.