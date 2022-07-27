Dünyaca ünlü şarkıcı Drake'in şarkısı "In My Feelings" bir dönem çılgın akımın çıkmasına neden olmuştu. Şarkı eşliğinde binlerce sosyal medya kullanıcısı hareket halindeki araçtan inip şarkıyla dans ettikleri videoları ilgili platformlarda paylaşmıştı.Bu kez akımın sonu kötü bitti.
Hareket halindeki arabadan inerek video çeken kişi başka bir kişi tarafından tokatlandı. Arabadan indikten sonra tokatlanan kişi neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada yaklaşık 8 milyon kişi tarafından izlendi.
Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında dikkat çeken "akım yapmak isterken de şiddete uğramazsın" ifadesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Sosyal medyada akım olan videonun sonu bu sefer kötü bitti - Son Dakika