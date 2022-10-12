ABD'nin Türkiye'ye getirdiği F-16 satış şartı kalktı!

Haziran ayının sonlarına doğru ABD Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında olumlu geçen görüşmenin ardından taraflar masaya oturarak prensipte anlaşma sağladı. Hatta Biden işlemlerin hızlandırılmasını sağlayacağını söyledi. Fakat temmuz ayında ABD senatosu Türkiye'ye F-16 satış şartı getirdi. Bugün ise karını gözden geçirmiş olacak ki ilgili maddeler tekrar oylamaya sunuldu.

ABD'nin Türkiye'ye getirdiği Yunanistan koşullu F-16 satış şartı kaldırıldı!

ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını bahane göstererek kendisi için bir güvenlik açığı oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle 6 adet teslim töreni yapılmış F-35'e pilot uçuş eğitimi devam ederken el koydu ve satışını iptal etti.

Fakat bu kararın arkasında yer alan sebebin aslında S-400 olmadığı ve çeşitli siyasi amaçlarla yürütülen lobi faaliyetleri olduğu biliniyor. Bunun en büyük nedeni ise Türkiye'nin 40 yıldır savunma sanayii alanında yerli ve millilik oranını adım adım artırıyor olması.

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Tabii Türkiye NATO'nun en büyük parçaları arasında bulunuyor. Hatta ABD'den sonra operasyonel anlamda en kuvvetli orduya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa üzerinde artan Rus tehdidi nedeniyle de her bir üyenin güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Balkanlar'dan İskandinav yarımadasına kadar çizgi halinde ilk hattın kurulması gerekiyor.

Bu nedenle birçok müttefik kuvvet Türkiye'ye de F-35 olmasa da F-16 verilmesine ve mevcutların blok 70 seviyesine güncellenmesine artık bir zaruret olarak bakıyorlar. Olayın diğer tarafındaki Türkiye ise yerli insanlı ve insansız savaş uçaklarının önümüzdeki 8 yıl içerisindeki orduya kabul sürecinde elini güçlendirmek istiyor.

ABD'den çıkan son kararın ardından Türkiye'ye F-16 satılıp satılmayacağı tekrar taraflar arasında görüşülecektir. Fakat Türkiye'nin karşı çıktığı Yunanistan veya başkalarına karşı kullanmama gibi kısıtlamaların tamamen kaldırıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla yakın zamanda anlaşma haberini duyabiliriz.

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