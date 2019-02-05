Geçtiğimiz Yıl 10 Milyon Kişi Kanserden Hayatını Kaybetti"

Özmen basın açıklamasında derneğin amacını ve faaliyetlerini anlattı: 4 Şubat tüm dünyada "Dünya Kanser Günü" olarak kutlanmaktadır.

Özmen basın açıklamasında derneğin amacını ve faaliyetlerini anlattı:



4 Şubat tüm dünyada "Dünya Kanser Günü" olarak kutlanmaktadır. Amaç, kanserle ilgili organizasyonları ve insanları bir araya getirerek toplumu kanseri önleme (sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapma), kansere neden olan karsinojenleri tanıtma (özellikle tütün kullanımı, obezite), kanser taraması, erken tanısı ve tedavisi konusunda eğitmektir.



Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz yıl tüm dünyada 20 milyon kişiye kanser tanısı konduğunu, 10 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini ve bu sayının özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde arttığını belirtmiştir.



Kurulduğu 2007 yılından beri, meme kanseri konusunda kadınlarımızı eğiten ve 10 bin kadını 10 yıl süre ile mamografi, ultrasonografi ve muayene ile ücretsiz olarak tarayan ve tedaviye yönlendiren Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) bu yıl da tarama programına devam etmektedir.



MEMEDER "4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde" toplum tabanlı mamografik tarama programına ek olarak meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda EMAR görüntüleme ile tarama projesini hazırlamış olup, ayrıca tarama programının uygulandığı bölgede yaşayanları kanserden korunma ve kanserle mücadele konusunda bilgilendirmektedir.

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