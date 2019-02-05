Son Dakika Haberleri: Geçtiğimiz Yıl 10 Milyon Kişi Kanserden Hayatını Kaybetti"

Geçtiğimiz Yıl 10 Milyon Kişi Kanserden Hayatını Kaybetti"

51 dakika önce

Özmen basın açıklamasında derneğin amacını ve faaliyetlerini anlattı: 4 Şubat tüm dünyada "Dünya Kanser Günü" olarak kutlanmaktadır.

Geçtiğimiz Yıl 10 Milyon Kişi Kanserden Hayatını Kaybetti
Özmen basın açıklamasında derneğin amacını ve faaliyetlerini anlattı:

4 Şubat tüm dünyada "Dünya Kanser Günü" olarak kutlanmaktadır. Amaç, kanserle ilgili organizasyonları ve insanları bir araya getirerek toplumu kanseri önleme (sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapma), kansere neden olan karsinojenleri tanıtma (özellikle tütün kullanımı, obezite), kanser taraması, erken tanısı ve tedavisi konusunda eğitmektir.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz yıl tüm dünyada 20 milyon kişiye kanser tanısı konduğunu, 10 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini ve bu sayının özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde arttığını belirtmiştir.

Kurulduğu 2007 yılından beri, meme kanseri konusunda kadınlarımızı eğiten ve 10 bin kadını 10 yıl süre ile mamografi, ultrasonografi ve muayene ile ücretsiz olarak tarayan ve tedaviye yönlendiren Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) bu yıl da tarama programına devam etmektedir.

MEMEDER "4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde" toplum tabanlı mamografik tarama programına ek olarak meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda EMAR görüntüleme ile tarama projesini hazırlamış olup, ayrıca tarama programının uygulandığı bölgede yaşayanları kanserden korunma ve kanserle mücadele konusunda bilgilendirmektedir.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:15 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Erçel ile Murat Dalkılıç Barıştı Ünlü Spiker Emre Gönlüşen, Kanser Olduğunu Açıkladı

Kanser Hastalığı Teşhisi Konulan Genç Şarkıcı, Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçtiğimiz Yıl 10 Milyon Kişi Kanserden Hayatını Kaybetti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]