AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok - Son Dakika
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AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok

06.08.2022 12:18

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Mersin'in Erdemli ilçesinde aracıyla ilerlediği sırada durdurulan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, trafik polisi ile gerginlik yaşayıp hakaretlerde bulunmuştu. Yaşanan bu olay sonrası 2 polis memurunun açığa alınması hakkında konuşan Yılmaz, "Kurum kendi tasarrufunda kendi işlemlerini yürütüyor. Yani bunların ne açığa alınması, ne şu an devam eden prosedürün benimle hiçbir ilgisi yok." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, geçen yıl ağustos ayında Erdemli'de kendi aracıyla ilerlediği sırada ihbar üzerine durdurulmuştu. Polis memurunun kendisini tanımaması üzerine gerilen Yılmaz'ın o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

"DOĞAL OLMAYAN ŞEY, TBMM KARTIMI GÖSTERMEME RAĞMEN BIRAKMAMALARI"

Olayla ilgili 2 polisin açığa alındığı ve vekilin polise hakaret ettiği iddialarının ardından sessizliğe gömülen Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Yusuf Demir'in sorularını yanıtlayan vekil, o gün Ankara'dan evine döndüğünü ve aracının durdurulduğunu, bunun da doğal bir şey olduğunu söyledi. Yılmaz, TBMM kartını göstermesine rağmen kendisinin bırakılmadığını belirterek, "Ben kendi siteme girerken dahi, güvenlik görevlileri eğer değişmişse, ara ara değişir hizmetliler, değişmişse ve beni durdurmuyorsa, sormuyorsa, ben onlara diyorum ki, 'Niye sormuyorsunuz ben kimim?' Bu kadar önemli… Durdurmak kadar doğal bir şey yok. Doğal olmayan ne biliyor musunuz? Ben TBMM araç kartını gösterdikten sonra buna devam etmesi. 'Bunu her yerde iki dakikada bastırabilirsiniz' diye o kadar illegal bir şey söylüyor ki, diğer kayıtlarda hepsi bunlar var. O araç kartını gördükten sonra, onun işini yapıp, 'İyi yolculuklar sayın milletvekilim' deyip beni göndermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KURUM, GEREKEN MEVZUATI UYGULUYOR"

Polislerin bir sene geçmesine rağmen neden hala görevlerine dönmedikleri sorusuna ise Yılmaz şu yanıtı verdi:

"Kurum kendi tasarrufunda kendi işlemlerini yürütüyor. Yani bunların ne açığa alınması, ne şu an devam eden prosedürün benimle hiçbir ilgisi yok. Burada Zeynep Gül Yılmaz değil, başka kim olsaydı da uygulanacak olan mevzuatı uyguluyor kurum. Diğer yandan baktığımızda da yine mevzuat gereği kamu davası devam ediyor. Şahsi bir şikayetim olmadı bugüne kadar."

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Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok - Son Dakika
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