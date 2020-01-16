"Geçtiğimiz yıl bin 250 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasından satır başları şöyle:

"Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, terör örgütlerine boyun eğmedik, meydanı darbecilere bırakmadık. Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. "2019 yılı icraat programında yer alan bin 451 eylemin bin 161'ini tamamladık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine çıkardık. İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete açacağız. Hakim ve savcı sayısını 9 binden 20 bin 629'a çıkardık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İkinci yargı paketi birkaç hafta içinde TBMM'ye sunulacak. Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı. Geçtiğimiz yıl PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'yü kurumlarımızdan tamamen temizleyinceye kadar mücadelemiz sürecektir."

(İHA)