Üye Girişi
Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi

05.11.2021 23:46

Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi Artvin'de Karçhal Dağı eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kilisenin içine, doğa tutkunları ilk kez girerek görüntülemeyi başardı Artvin'in Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve...

Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi

Artvin'de Karçhal Dağı eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kilisenin içine, doğa tutkunları ilk kez girerek görüntülemeyi başardı

ARTVİN - Artvin'in Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen asırlık kilise, bölge halkının yoğun çabası sonucunda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aracılığıyla görüntülendi. Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi.

Artvin'in Sümela'sı olmaya aday kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaraları tespit edildi.

3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı'nın eteklerinde yer alan asırlık kilise, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari' adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı' ya da 'Bakireler Kilisesi' olarak bilinen yapı, zor ve dik bir yamaçta kayaların üzerinde yer alıyor.

Artvin'in 'Sümelası' olarak adlandırılan ve zorlu patika yollardan ulaşım sağlanan kilisenin restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması isteniyor. Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla fotoğrafları çekilen kilise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların yoğun uğraşı sonucunda içine de girildi. Amatör fotoğrafçı ve aynı zamanda turizm rehberliğini yapan Osman Demir ve ekibi, zorlu kayalıklardan kilisenin içine girmeyi başardı.

Kilisenin içini ilk kez görüntüleyen Demir, böğle halkı tarafından tarihi kilisenin korunmasını ve inanç turizmine kazandırılmasını istendiğini ifade etti. Kilisenin sarp bir kayanın üzerinde yer aldığını ifade eden Demir "Bu kilise Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' olarak da biliniyor. Kilisenin bulunduğu alanda ayrıca küçük şapel, gözetleme kuleleri var. Biri tamamen yıkılmış, birinin ise beden duvarları hala ayakta. Kiliseyle bağlantılı olduğu, kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaralarının bulunuyor. Buda dönemin oldukça stratejik öneme sahip bir olduğunu da gösteriyor" dedi.

Osman Demir kilisenin içinde çekilmiş fotoğrafları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi
Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi
Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi
Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi

Toros Dağları, Artvin, Turizm, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşkence itiraflarından sonra MİT eski yetkilisi Eymür ilk kez konuştu: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim 23:48 İşkence itiraflarından sonra MİT eski yetkilisi Eymür ilk kez konuştu: Zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi 23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi Çekilen aracını 2 yıl sonra geri alan adam, gerçeği şasi numarasını kontrol edince anladı 22:07 Çekilen aracını 2 yıl sonra geri alan adam, gerçeği şasi numarasını kontrol edince anladı
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var 21:53 Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek 20:45 Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
23:49 Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü
23:10 Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım
23:08 Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi
22:31 Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı
22:23 İstanbul'a çöken sis mest eden görüntüler ortaya çıkardı
22:10 Lütfü Türkkan'ın ağır küfrüne AK Parti'den tepki gösterildi: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinlik
21:57 İstanbulspor - Menemenspor maçı yoğun sis sebebiyle ertelendi
21:52 Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı yere göğe sığdıramadı: Başımızın üstünde yeri var
21:50 Vatandaşa sinkaflı sözler söyleyen Lütfü Türkkan'ın yıllar önceki küfür paylaşımı ortaya çıktı
21:30 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmayı denedi
Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü Önemli iddia! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a kanser teşhisi konulduğu öne sürüldü         
23:50
Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım Süleyman Soylu'dan şaşırtan itiraf: İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım         
23:11
Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı Süper Lig maçında skandal hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan çıkartıp sahaya çağırdı         
22:31
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge bekleyenleri heyecanlandırdı: Vaat olmaktan çıktı         
21:55
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak         
14:16
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 23:55:15. #1.12#
SON DAKİKA: Geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement