Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu

07.04.2022 12:59

Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu Sivas'ta kuraklığın etkisi ile geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen göller karların erimesi ile doldu taştı, Sepincik Göleti son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu

SİVAS - Sivas'ta kuraklığın etkisi ile geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen göller karların erimesi ile doldu taştı, Sepincik Göleti son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı.

Sivas'ta Serpincik köyü sınırları içerisinde bulunan Serpincik Suluma Göleti, geçtiğimiz yıl kuraklığın etkisi ile kuruma noktasına gelmişti. Gölde azalan su seviyesi bölgedeki tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl yağan bol kar ve yağan karların erimesi ile gölet tamamen doldu. Su seviyesi set yüksekliğine kadar ulaştı. Bölgede tarımsal faaliyette bulunanların kuraklık endişeleri yerini umuda bıraktı.

Çevre sakinleri göletin tamamen dolduğunu belirtip, "Burası Serpincik Göleti, gecen yaz bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti. Bu kış bol yağış oldu. Baharda sıcaklıkların artmasıyla beraber karlar eridi göl tamamen doldu" şeklinde konuştular.

Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu
Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu
Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu

YORUMLAR
500
Sivas'ta bir çiftçinin sulama talebinin reddedildiği iddialarına DSİ'den yalanlama Açıklaması Sivas'ta bir çiftçinin sulama talebinin reddedildiği iddialarına DSİ'den yalanlama Açıklaması DSİ yardımcı olmadı, üretimden vazgeçmeyerek tarlasına 2.5 km boru döşedi DSİ yardımcı olmadı, üretimden vazgeçmeyerek tarlasına 2.5 km boru döşedi

Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 13:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Geçtiğimiz yıl kuruyan Sepincik Göleti, karların erimesi ile doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement