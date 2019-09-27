Geçtiğimiz yıl müzelerle ilgili 44 bin haber yapıldı

Türkiye'deki müze sayısı 2017 yılına oranla yüzde 3 artarak 451'e ulaşırken, bununla birlikte bakanlığa bağlı eser sayılarının da yüzde 1 arttığı kaydedildi. Geçtiğimiz yıl müzelerle alakalı çıkan basın haber adedi ise 43 bin 913 olarak görüldü.



Medya takip kurumu Ajans Press, kültürel miras ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı çıkan basın haber adedi 43 bin 913 olarak görüldü. Müzelerin artan ziyaretçi sayıları ile birlikte basına da yansıdığı tespit edildi. Bir ibadet yeri olmasının yanı sıra müze olma özelliği taşıyan Selimiye Cami'sinin ise 2018 yılında ziyaretçi sayısının yüzde 25 oranında artması yankı uyandırdı. Ülkemizde 2019 yılının başından itibaren müzelerin konuşulma sayısı ise 28 bin 44 olarak saptandı.



40 milyon 647 bin 844 kişi müzeleri ziyaret etti



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki müze sayısı 2017 yılına oranla yüzde3 artarak 451'e ulaştı. Bu müzelerinde 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iken, 251 tanesinin özel müze kategorisinde yer aldığı görüldü. Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayının da 2017 yılına oranla yüzde 37,3 arttığı gözlenirken, 28 milyon 169 bin 615 olarak kayıtlara geçti. Özel müzelerin ziyaretçi sayılarında da aynı şekilde artış yaşanırken, ziyaretçi sayısının 12 milyon 478 bin 229 olduğu görüldü. Aynı şekilde milli park sayılarında da yüzde 4,8 artış yaşanırken, tabiat parkı sayısının da yüzde 9 arttığı görüldü. - İSTANBUL