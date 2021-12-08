GED Başkanı Esra Özden, üniversite öğrencilerine seminer verdi - Son Dakika

Adana merkezli Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine bir araya geldi.

GED'den yapılan açıklamada, Özden, yüksekokulun yeni eğitim yılı seminer dizisin kapsamında OSB Seyhan Salonunda düzenlenen "Metaverse dünyasında girişimcilik" başlıklı seminerinde, internetin gelişmesinden bir sonraki aşama olarak değerlendirilen metaverse kavramının ve "sanal evren" olarak adlandırıldığını belirtti ve yeni fırsat kapıları açtığını belirtti.

Girişimci adaylarının bu kavrama odaklanmaları çağrısı yapan Özden, şunları kaydetti:

"Hangi alan olursa olsun metaverse dünyası genç girişimcilere fırsatlar sunuyor. Metaverse insanların hiçbir çaba harcamaksızın arttırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde bütünüyle zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrenin adı. Sadece oyun ve coin sektörü değil, birçok dünya markası buraya yatırım yapıyor. Yakın gelecekte hepimiz Avatar olarak bu dünyada yer alacağız. Bu alanda toplantılarımızı, alışverişlerimizi ve sosyal faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Özellikle gençlerimizin bu alana odaklanmaları ve bu büyük pazardan pay almaları gerekiyor."

Özden, gençlerin derneklerinin bir süre önce faaliyete geçirdiği Dijital Kuluçka Merkezi 'ne kayıt yaptırarak yenilikçi girişimcilik eğitimleri alabileceklerini, rehberlerle görüşme yapıp yatırımcı bulabileceklerini duyurdu.