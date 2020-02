Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, Türkiye'de her 100 kadından sadece 34'ünün iş hayatında yer aldığını belirterek, "Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 52. Bizim bu oranı yükseltmemiz şart. Ekonomik özgürlüğü olmayan kadın sorun yaşıyor. Her kadına kamuda iş veremeyiz ama önemli bölümünü girişimci yapabiliriz" dedi.



GED Başkanı Özden, kadının statüsünü geliştirme amacıyla kurulan Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KADAUM) düzenlediği konferansta konuşmacı oldu.



Konferansın açılışında konuşan KADAUM Başkanı Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, kadının genel ve yöresel sorunlarına ilişkin uygulamalı araştırmalar yapılmasını özendirme, destekleme, yayınlama ve geliştirme olanağı sağlayan KADAUM'un faaliyetleri arasında bilgilendirmeye yönelik konferansların da yer aldığını belirterek, "Girişimcilik temalı bir STK'nın başında yer alan, başarılı çalışmalara imza atan bir kadını sizlerle buluşturalım istedik. Kadın sorunlarının yaşanmamasında ve çözümde kadının ekonomik özgürlüğü çok önemli. Bu etkinliğin hepimize farklı bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Sarmaldan kurtulmamız gerek"



'Girişimcilikte Kadın Ruhu' başlıklı konferansta çok sayıda dinleyiciyle bir araya gelen GED Başkanı Özden, "Türkiye'de kadının yaşadığı her problemin perde arkasında kadının ekonomik özgürlüğünü elde edememiş olması var. Türkiye ekonomisinin de en önemli problemlerinden biri kadının yeterince iş hayatında olmayışı. Dolayısıyla bir sarmalla karşı karşıyayız. Her kadınımızı kamuda ya da özel sektörde istihdam edebilme imkanımız yok. O yüzden girişimci kadın sayımızı artırmak zorundayız. Gelişmiş ülkelerde her 100 kadından 52'si iş hayatının içerisinde. Türkiye'de bu oran yüzde 34. Diğer taraftan Türkiye'de kadın girişimci oranı AB ortalamasının altında. Bu oranları gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırmadan ne ekonomimizin ne de kadınlarımızın yaşadığı sorunları çözebileceğiz" dedi.



Türkiye'nin yenilikçi, katma değeri yüksek üretime ihtiyaç duyduğunu anlatan Özden, girişimcilikte kadınların erkeklerden daha başarılı olduğunu savundu. Özden, kadının sezgi gücü, detaycılığı, estetik bakış açısı ve anne olmasından kaynaklı üretkenliğiyle erkeklerden üstün vasıfları bulunduğunu, bunların da başarılı girişimciliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi. Özden, dünya ve Türkiye'de girişimciliğin durumu, Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin işleyişi ve kendi girişimleriyle ilgili bilgi verdi.



Çukurova Üniversitesi Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, KADAUM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Müge Kantar Davran, Prof. Dr. Nüket Elpeze Elgeç, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Avcıbay Vurgeç, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ADANA