GED Başkanı Özden: "İnovatif girişimcilere ihtiyacımız var" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GED Başkanı Özden: 'İnovatif girişimcilere ihtiyacımız var' - Son Dakika Ekonomi

GED Başkanı Özden: "İnovatif girişimcilere ihtiyacımız var"

6 saat önce

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, korona virüs salgınıyla birlikte küreselleşmenin yerini farklı bir modele bırakacağını, bu modelde de girişimci sayısını artıran ve kendi girişimcisini destekleyen ülkelerin ayakta kalabileceğini söyledi.

GED Başkanı Özden:

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, korona virüs salgınıyla birlikte küreselleşmenin yerini farklı bir modele bırakacağını, bu modelde de girişimci sayısını artıran ve kendi girişimcisini destekleyen ülkelerin ayakta kalabileceğini söyledi.


GED Başkanı Özden, yaptığı açıklamada, korona virüsün küresel tedarik zincirlerini kopardığını, hava taşımacılığının adeta durduğunu belirterek, "Küreselleşme yerine belki milliyetçi ekonomilerle tanışacağız ya da aksine, ticari ve siyasi alanlarla sınırlandırılmamış yeni bir küreselleşme kavramıyla tanışacağız. Dünya ekonomisi hangi yöne evrilirse evrilsin biz kendi tohumumuzu geliştirmek, kendi bilişim altyapımızı çalıştırmak, kendi aşımızı, silahımızı üretmemiz gereken bir döneme giriyoruz. 'Anatolia Geneworks' adlı moleküler tanı alanında faaliyet gösteren bir şirketimizden örnek vereceğim. Bu şirket 10 yıl önce kendi işinin patronu olmak isteyen alanlarında yenilikçi gençlerden oluşan bir startup idi. Hızlı aksiyon aldılar. Yeni tip korona virüsün literatürünü gözden geçirdiler ve genomik dizilimini göz önünde bulundurarak bu kitleri üretmeye başladılar. Şu an bu şirketimiz haftada 140 bin test üretiyor başta İtalya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor. İşte biz GED olarak 'Anatolia Geneworks' gibi şirketlerimizin doğması ve büyümesi için çalışıyoruz. Zaten başka çıkış yolu da görünmüyor" dedi.


Çukurova'da tarımdan kimya sektörüne birçok alanda katma değeri yüksek üretim gerçekleştirecek girişimlere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Özden, "Üniversitelerimizden, Çukurova Kalkınma Ajansımızdan, yerel yönetimlerimizden samimi destek bekliyoruz. Spesifik alanlarda inovatif girişimleri, iş fikirlerini hayata geçirecek gençlerimiz için kuluçka merkezleri kurmak, laboratuvarlar oluşturmak, mentorden sermaye fonuna girişimcilik ekosistemi iklimini oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Esra Özden, Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı         
00:08
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı         
21:17
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem         
17:14
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu         
12:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:23:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GED Başkanı Özden: "İnovatif girişimcilere ihtiyacımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]