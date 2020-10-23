Gedik Filarmoni Orkestrası, "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verecek - Son Dakika

Gedik Filarmoni Orkestrası, "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.

Orhun Orhon yönetimindeki orkestra, 29 Ekim'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bayram coşkusunu yaşatacak.

Konserde, Mahir Cetiz'in "Aydınlığın Çağrısı" eseriyle Cem Oslu'nun üflemeli beşli, yaylı çalgılar orkestrası ve vurmalı çalgılar için yazdığı "Yolculuk" adlı eserlerinin dünya prömiyeri gerçekleşecek.

Ulvi Cemal Erkin'in Sinfonietta eserinin de yorumlanacağı etkinlik aynı gün saat 18.00 ve 20.00'de olmak üzere iki set halinde düzenlenecek.

Flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarinette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar'ın yer aldığı Anadolu Nefesli Beşlisi konserde solist olarak sahne alacak.