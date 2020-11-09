Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti - Son Dakika

Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti

09.11.2020 11:21
Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti, System.String[]

Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç, 2018 yılından bu yana devam eden görüşmelerin sonucunda Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti.

Türkiye'de kanatlı eti sektörünün öncü firmalarından olan Gedik Piliç, 2018 yılından bu yana devam eden görüşmelerin sonucunda Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti. Çin'e ayda 40 konteyner tavuk ihraç edeceklerini açıklayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, bu sayede 25 milyon dolar gelir elde edeceklerini belirtti.

1968 yılından bu yanana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, Türkiye'de birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sürekli teknolojik alt yapısını geliştiren Gedik Piliç, 2 yıldan uzun süredir yaptığı çalışmalarla ihracat alanını genişleterek Çin'e ilk kez tavuk ihraç etmeye başladı. Türk ve Çin bayrakları asılan tırlar, düzenlenen törenle yola çıktı.

"Çin'e ihracat yapmak gurur verici"

Gedik Piliç olarak 2018 yılının Temmuz ayından itibaren görüşme halinde olduğu Çin'e ilk sevkiyatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, dünya nüfusunun yüzde 20'lik bir kısmı olan Çin'e ihracat yapmanın kendilerine gurur verdiğini söyledi. Çin'e yapılan ihracatın sektör için büyük anlam taşının altını çizen Osman Gedik, önümüzdeki süreçte diğer firmaların da çok kısa sürede Çin'e ihracata başlamalarını temenni etti. Aylık 40 konteynerle yaklaşık olarak bin ton tavuk ihracat edeceklerini ifade eden eden Gedik, "Aylık bin ton gibi bir bağlantımız var. Öncelikle tercih edilen ayak. Onun sonrasında, bu bağlantının içerisinde diğer tavuk ürünleri de var. İnşallah ilerleyen zamanlarda kaplamalı ve pişmiş ürünleri de ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. İlk etapta aylık 40 konteynerle başladığımız ihracatı geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Denetimleri geçen Gedik Piliç oldu"

Tarım ve Orman Bakanlığının kanatlı sektörünün Çin'e olan ihracatı artırabilmesi için uzun süredir gayret ettiğinin altını çizen Osman Gedik, şöyle konuştu:

"Gedik Piliç olarak Çin'e yaptığımız bu ihracata Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülük etti. Yıllardır sektörden Çin'e ihracat yapılması için Bakanlığımızın gayreti vardı. Bakanlığın isteği ile Çin'den gelen heyet, biz Gedik Piliç ve birkaç tane daha firmayı denetledi. Bu denetimlerden geçen biz olduk. Öncülüğü biz yapıyoruz, arkasından diğer meslektaşlarımızın da çok kısa zamanda ihracata başlayacaklarını düşünüyorum"

Gedik Piliç olarak Çin'e ilk kez gerçekleştirdikleri bu ihracattan yaklaşık 24-25 milyon dolar gelir elde edeceklerini açıklayan Osman Gedik, diğer firmaların da Çin'e açılarak Türkiye'ye ciddi bir döviz girdisi getirmeleri temennisinde bulundu. - UŞAK

Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti
Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti
Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti
Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Tavuk, Gedik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç, Çin'e ilk kez tavuk ihraç etti - Son Dakika Ekonomi


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