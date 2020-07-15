Gedik Piliç İSO 500 listesinde yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

Gedik Piliç İSO 500 listesinde yükselmeye devam ediyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yarım asrı deviren ve her yıl yayımlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu, 2019'da yayınlanan listesinde Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yarım asrı deviren ve her yıl yayımlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu, 2019'da yayınlanan listesinde Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. yer aldı. 2009 yılından bu yana İSO 500 listesine girmeyi başaran Gedik Tavukçuluk, bu yıl 162. sırada yer aldı.

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İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), yarım asrı deviren ve her yıl yayımlanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu, 2019'da yayınlanan listesinde Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş. yer aldı. 2009 yılından bu yana İSO 500 listesine girmeyi başaran ve geçen yıl 204. sırada yer alırken bu yıl ise biraz daha yükselterek 162. sıraya yükseldi. Gedik Piliç Yöneticisi Osman Gedik yaptığı açıklamada "Pandemi döneminde zorlu bir süreç geçirdik, normalleşmeyle birlikte vatandaşımızın gıda tüketimi de arttı. Siparişlerden de görüyoruz ki korona virüs sürecinde de üretimimizi halkımızın gıda ihtiyacını gidermek açısından durdurmadık, bir süre ihraç ettiğimiz ürünlerimiz birçok ülkenin pandemi nedeniyle gümrük kapılarını kapatmasından dolayı sıkıntı çektik ancak bu sıkıntılarda kısa süre içinde aşıldı. Normalleşmeyle birlikte, üretimimiz yaklaşık 2-3 kat daha arttı. Bu gerçekten öngörülebilir bir süreç. Biz üretimimizi ara vermeden devam ettirdik. 52 Ülkeye ihracatımız devam ediyor. 53. ülke olan Çin geçtiğimiz günlerde bu konuda bir müjde verdi. Üçüncü ve 4. çeyrekte ihracat hedeflerimizi yeniden tutturacağız. Kanatlı et sektörü yaklaşık 1 Milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor. Bu da ülkemize çok ciddi ekonomik bir katkı sağlıyor" dedi.


Hedef 200 Milyon Liralık yatırım


Son 7 yılda 180 bin olan kesim kapasitesini yaklaşık 400 bine yükselten Gedik Piliç'in aynı zaman diliminde 342 milyon lira olan cirosu, 1 milyar 357 milyon liraya ulaştı. Son iki yılda yüzde 50 büyüyen firma, 2019 yılındaki 20 milyon dolarlık ihracatını önümüzdeki 3 yılda iki kat artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz 2 yılda 100 milyon liralık yatırım yapan firma, önümüzdeki 3 yıl içinde ise 200 milyon liralık yatırımla personel istihdamı ve üretici sayısında yüzde 20 oranında bir artış yaratmayı hedefliyor. - DENİZLİ

İstanbul Sanayi Odası, Gedik Tavukçuluk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç İSO 500 listesinde yükselmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
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