Gedik Yatırım ve Papara, Finfree'ye yatırım yaptı - Son Dakika

Gedik Yatırım ve Papara, Finfree'ye yatırım yaptı

20.05.2021 10:38
Gedik Yatırım ve Papara, Finfree'ye yatırım yaptı, System.String[]

Yatırım kuruluşlarından Gedik Yatırım ile elektronik para ve ödeme hizmeti firmalarından Papara, Senih Mete Dal, Adnan Can Türkay ve Cem Ünüvar tarafından bir yıl önce kurulan tam kapsamlı mobil yatırım platformu Finfree'ye yatırım yaptığını duyurdu.

Yatırım kuruluşlarından Gedik Yatırım ile elektronik para ve ödeme hizmeti firmalarından Papara, Senih Mete Dal, Adnan Can Türkay ve Cem Ünüvar tarafından bir yıl önce kurulan tam kapsamlı mobil yatırım platformu Finfree'ye yatırım yaptığını duyurdu. 21 Nisan 2021 tarihinde yapılan anlaşmaya Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, Papara'nın Kurucusu Ahmed F. Karslı ve Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal imza attı.

Fintech şirketlerinin ülkemizin ekonomik büyümesine ve ekonomimizin dünyaya açılmasında önemli katkıları olacağını belirten Onur Topaç,  "Gedik Yatırım olarak 169 milyon TL ile tarihimizin karlılık rekorunu kırdığımız bir yılın hemen ardından, yolumuza hızla devam ediyor, farklı alanlara da açılıyoruz. Dünyada gelişen trendleri yakından takip ediyoruz. Sadece kendi platformlarımızla, şubelerimizle, çalışanlarımızla değil, farklı platformlarla da sermaye piyasası ürünlerini ülkemizdeki yatırımcılar başta olmak üzere dünyaya ulaştırma hedefindeyiz. Bu kapsamda hedef kitlesi belli, iş planını oluşturmuş ve büyümeyi hedefleyen sermaye piyasası ile ilgili olan girişimlere yatırım yapma arzusundayız. 20-35 yaş arası genç nesil yatırımcı sayısının son 1 yılda 3 katına çıktığı bir ortamda, özellikle o kitleyi hedefleyen Finfree'ye yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede genç segmentin de yatırım ürünlerine erişmelerine yardımcı oluyoruz. Finfree, inovatif ve kapsamlı yapısıyla yatırımcılarımıza yeni bir kanal ile yüksek değer önerisi sağlayacaktır. Senih Bey liderliğindeki genç ve dinamik bir ekiple büyük başarılara imza atacağına inandığımız Finfree uygulamasına inancımız tam. Buna benzer girişimlere önümüzdeki dönemde de yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"FİNFREE, ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARINDA ADINI DUYURMAYI HEDEFLİYOR"

Tam kapsamlı mobil yatırım platformu Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, alınan sermaye desteği ile platformu global sermaye piyasalarına da açmak istediklerini bildirdi. Dal, gelecek planları hakkında şunları söyledi:

"Finfree olarak ülkemizde milenyum kuşağının geleneksel sermaye araçlarıyla tanışması ve yatırımlarını yalın bir şekilde yönetebilmesi için çıktığımız bu yolda Gedik Yatırım ile Papara'dan destek almış olmak bizleri gururlandırdı. Finfree ile kullanıcılar borsa ile sorunsuz bir şekilde tanışıyor, ücretsiz şekilde yatırım eğitimini alıp, para ödüllü borsa yarışmalarına katılabiliyor.  Kendini finansal açıdan yeterli hissettiğinde uygulama üzerinden yatırım yapabiliyor ve portföyünü takip edebiliyor. Halka açık güçlü şirketleri keşfetmek, finansal oranlarını incelemek Finfree ile tamamen ücretsiz. Bu şekilde sermaye piyasalarına daha çok yeni nesil yatırımcı kazandırmayı hedefliyoruz. 4 ay gibi bir sürede 40 bin'den fazla kullanıcıya eriştik. Bu kullanıcıların 20 bini eğitimlerini tamamladı. Finfree kuruluşundan bu yana 4 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük finansal okuryazarlık projelerinden biri oldu. Gedik Yatırım ve Papara'dan aldığımız finansal destek sayesinde dünyaya açılmak ve uluslararası sermaye piyasalarında adımızdan söz ettirmek istiyoruz."

"FİNTECH GİRİŞİMLERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Papara'nın kurucusu ve CEO'su Ahmed F. Karslı, Finfree'ye yaptıkları yatırım hakkında şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz ekosistemle birlikte büyümeyi çok önemsiyoruz. Finfree'nin finansal okuryazarlığın özellikle genç nesil içerisinde yayılması ve finansal ürünler ile yatırım araçlarına erişiminin artırılması hedefi bizim misyonumuzla da örtüşüyor. Bizimle benzer hedeflere sahip ve aynı yolda ilerleyen tüm girişimlerin yanındayız. Bu yüzden de gençlerin erken yaşta finansal dünyaya adım atmalarına katkıda bulunan ve eğitim olanaklarıyla bilinçli yatırım yapmalarını sağlayan Finfree'ye destek olmaktan oldukça mutluyuz. İşbirliğimizin büyük bir farkındalık yaratacağına inanıyorum."


Gedik Yatırım ve Papara, Finfree'ye yatırım yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gedik Yatırım ve Papara, Finfree'ye yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


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