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Gedikpaşa katlı otoparkı parklanmaya kapatıldı

37 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gedikpaşa katlı otoparkının, "statik ömrünü tamamlaması" ve "tehlike arz etmesi" nedeniyle parklanmaya kapatıldığını bildirdi.

Gedikpaşa katlı otoparkı parklanmaya kapatıldı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gedikpaşa katlı otoparkının, "statik ömrünü tamamlaması" ve "tehlike arz etmesi" nedeniyle parklanmaya kapatıldığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, belediyenin iştiraklerinden İSPARK'ın işlettiği Fatih Gedikpaşa katlı otoparkının, "statik ömrünü tamamlaması" ve "tehlike arz etmesi" nedeniyle 1 Temmuz'da parklanmaya kapatıldığı ifade edildi.
İBB Altyapı Projeler Müdürlüğünün, 40 yıl önce yapıldığı tespit edilen otopark ile ilgili "Statik Raporu" hazırlanması için çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"En kısa sürede tamamlanacak rapor sonucunda, binanın sağlamlık durumu tespit edilecek. Katlı otoparkın yıkılıp yeniden yapılmasına veya güçlendirilmesine bu raporun sonucuna göre karar verilecek. 650 araç kapasiteli ve günlük ortalama 1000 aracın kullandığı otopark, Beyazıt ve çevresindeki parklanma ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyordu. Gedikpaşa Katlı Otoparkı'nı kullanan vatandaşlar, araçlarını yakın çevredeki İBB'ye ait Mercan Katlı Otoparkı ya da Beyazıt Meydanı Açık Otoparkı'na park edebilirler."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:04 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih, Güncel
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