Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor

24.10.2020 15:05
Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor, System.String[]

51 KK nolu Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

51 KK nolu Gediz- Altıntaş yolu genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden karayolunun bölge turizmine katkı sağlamak ve yol güvenliğini artırmak için yapıldığını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "43-51 KK nolu Gediz-Altintaş yolunun 8+500 - 10+500 km'leri arasında projeli yol yapım çalışmaları kapsamında dolgu ve toprak işleri Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmakta olup sanat yapımları devam eden yolun asfalt kaplaması yapılacak. Yapılan çalışmalar ile bölgenin en önemli turizm merkezi olan Gediz Murat dağı Termal Turizm Merkezi'ne ulaşımın daha kolay sağlanması hedefleniyor" dedi.

Akçadurak ayrıca; "Yol yapımında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti MKYK Üyesi- Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'a, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel'e, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan'a, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, İl Genel Meclisi Üyelerine, Karayolları Kütahya 145. Şube Şefi Ahmet Alptekin'e, Karayolları çalışanlarına ve emeği geçen herkese şahsım ve Gediz Halkı adına teşekkür eder şükranlarımı sunarım" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor
Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor
Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor
Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor
Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor

Muharrem Akçadurak, Altıntaş, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gediz-Altıntaş yolu genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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