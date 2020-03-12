Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program - Son Dakika

Gediz Anadolu Lisesinden muhteşem program

6 saat önce

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma törenine Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan muhteşem bir programla gerçekleştirildi.

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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma törenine Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan muhteşem bir programla gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansları salonu dolduran seyircilerden tam not aldı.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı.


Törene Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı V. Abdullah Köşşekoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan, 'Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız' konulu drama, şiir ve oratoryo gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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