Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak karantinaya girdi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, eşinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya girdiğini açıkladı.

Başkan Akçadurak, açıklamasında; Değerli hemşerilerim, önceki gün yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını almış bulunmaktayız. Eşimin test sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Bu sebepten dolayı karantina süreci bu hastalığa yakalanan ya da temasta bulunan herkes için olduğu gibi bizler içinde başlamıştır. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen sizlerde tüm tedbirleri rehavete kapılmadan uymaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyarak bu süreci siz saygı değer halkımızın da dualarıyla en kısa zamanda atlatalım. Buradan tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte göstermiş oldukları üstün gayret ve alakadan dolayı şahsım ve tüm hastalar adına teşekkür ederim. Karantina sürecimizde sahadan uzak kalsak da çalışmalarımızı ekiplerimizle sürekli iletişim halinde takip edip Allah'ın izniyle süreci tamamlandıktan sonra da tekrar ilçemiz Gediz için en güzel ve verimli şekilde sahada çalışmaya hep beraber devam edeceğiz İnşallah. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA