Büyüklerin hayır duasını almak istediklerini belirten Akçadurak, "Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş dünümüz ve bugünümüz arasındaki en değerli köprüdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muharrem Akçadurak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gediz Belediye Başkanı Akçadurak, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika

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