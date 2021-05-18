Sivas Belediye Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika

Sivas Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında mecliste üyesi bulunan AK Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin meclis üyelerinin ortak önerisi ile Filistin'e destek bildirisi yayımlandı.

Gündem maddeleri öncesinde bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İsrail'in, işgal altındaki Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıları şiddetle kınadığını ve lanetlediğini belirtti.

İsrail'in, aralarında bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu savunmasız Filistinli sivillere karşı ölümcül silahlar kullanarak yaptığı baskınlar ve saldırılar karşısında derin üzüntü yaşadıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de kutsal alanlarda uzun zamandır insanlığa karşı suç işlemektedir. İslamiyet başta olmak üzere üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. Masum Filistinlere yönelik aralıksız devam eden zulmü ve İsrail'in sürdürdüğü devlet terörünü sona erdirmek için uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz. "

Bildirinin okunmasının ardından Filistin'de şehit olanlar için dua edildi.