Son Dakika Haberleri: Gediz Belediyesi'nden Çevre Dostu Bez Torba

Gediz Belediyesi'nden Çevre Dostu Bez Torba

2 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için bez çanta, geri dönüşüm broşürü ve belediye postası dergisi vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Gediz Belediyesi'nden Çevre Dostu Bez Torba, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye tarafından çevre ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için bez çanta, geri dönüşüm broşürü ve belediye postası dergisi vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Günümüzdeki hızlı sanayileşme ve nüfus artışının çevre sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Başkan Akçadurak; "Çevreyi koruma bilincinin oluşturulması ve toplum geneline yaygınlaştırılması için halkımıza bez çanta ve geri dönüşüm broşürü dağıtıyoruz. Ayrıca bez çanta içerisinde belediye yatırımlarımızın tanıtımı için Gediz Belediye Postası dergisi yer alıyor. Bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevremize, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Geleceğimiz, çocuklarımız ve daha güzel bir dünya için uygulamayı hep birlikte destekliyoruz" dedi.

Akçadurak; "Tarih, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli yaşanabilir bir Gediz oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz çalışmalarımız ile ilçemiz Gediz'e hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz. Çabamız, gayretimiz insan ve canlı odaklı çevreye duyarlı bir Gediz olmuştur" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Muharrem Akçadurak, Kütahya, Gediz, Güncel
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