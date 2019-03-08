Son Dakika Haberleri: Gediz Belediyesi'nden 'Merhaba Bebek' Projesi

Gediz Belediyesi'nden 'Merhaba Bebek' Projesi

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşların takdirini kazanan Gediz Belediye Başkanlığı, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik hazırladığı "Merhaba Bebek" Projesi ile ziyaretlere başladı.

Gediz Belediyesi'nden 'Merhaba Bebek' Projesi, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçesinde, Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşların takdirini kazanan Gediz Belediye Başkanlığı, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik hazırladığı "Merhaba Bebek" Projesi ile ziyaretlere başladı.

İlçe genelinde yeni bebek sahibi olan ailelere hediyelerini takdim eden Gediz Belediye Başkanlığı ekipleri, yeni doğan her çocuğa ve annelere hediye verilmesi amacıyla başlattığı kampanya doğrultusunda yeni doğan bebeğin tüm ihtiyacını barındıran malzemelerin yer aldığı bebek setini ailelere takdim ediyor.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "İlçemizde sosyal anlamda önemli projelere imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın ücretsiz defin işlemleri ile yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Yeni bir uygulama olarak Şubat ayının başında başlattığımız çocuk sahibi olan ailelerin mutlu günlerinde mutluluğuna ortak olmak ve ufak da olsa bir katkıda bulunmak istedik. Gediz'de dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz." dedi.

Hediye haricinde bebek seti içerisinde yer alan Başkan Muharrem Akçadurak'ın, bebekler için yazdığı tebrik kartı da yer alıyor. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

Bebek, Gediz, Güncel
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