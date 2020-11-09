Gediz Belediyesi'nden ücretsiz süt dağıtımı - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, 1-3 yaş arası çocuklar için ücretsiz süt dağıtımı başladı.

Çocuklar için gerekli olan devam sütü dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için gerekli olan süt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Belediyemiz ve Nutricia katkılarıyla 1-3 yaş arası çocuklarımız için ücretsiz Milupa Devam Sütü dağıtımı Belediyemiz hizmet binası önünde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurulları çerçevesinde dağıtımı gerçekleştirilmektedir,1-3 yaş gurubunda çocukları olan ailelerimizi devam eden etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

Memnuniyetlerini dile getiren aileler Başkan Akçadurak'a teşekkür ederken, "Devam sütünün, çocuklarımızın gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için çok önemli" diye konuştular. - KÜTAHYA