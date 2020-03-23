Gediz Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara alışveriş hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gediz Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara alışveriş hizmeti - Son Dakika

Gediz Belediyesi'nden yaşlı vatandaşlara alışveriş hizmeti

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlara market, eczane, manav ve diğer alışverişini yaparak evlerine götürüyor.

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Kütahya'nın Gediz Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlara market, eczane, manav ve diğer alışverişini yaparak evlerine götürüyor.


Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Korona virüsten korunmak ve salgının yayılmasını önlemek için bireysel önlem alan vatandaşlarımız kendilerini ev ortamında izole etmeye başladı. Dezavantajlı gruptaki 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kalmamaları için Alo yardım hattı kurduk" dedi.


Başkan Akçadurak, "Belediyemiz beyaz masa 412 44 44 ve 185 numaralı telefonu arayıp yardım talebinde bulunan vatandaşların sipariş listesini alıyoruz. İhtiyaç duyulan ürünleri belediye personeli marketlerden tedarik ediyor, adresine kapıda ödeme seçeneği ile teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız, belediye ekipleri sayesinde ev ihtiyaçlarını temin etmenin mutluluğunu yaşıyorlar" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

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