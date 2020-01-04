Son Dakika › Güncel › Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Gediz Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
6 saat önce
Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi'nde görevli Gediz Belediyesi personeline, Kütahya İlk Yardım Merkezi tarafından ilk yardım eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Gediz İlçesinde Muratdağı Termal Kayak Merkezi ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi'nde görevli Gediz Belediyesi personeline, Kütahya İlk Yardım Merkezi tarafından ilk yardım eğitimi verildi.
İlk Yardım Eğitimi ile ilgili olarak konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kütahya İlk Yardım Merkezi Eğitmenleri Dilek Bozçal ve Hüdai Yayla tarafından Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde ve Ilıca Kaplıcası Aquapark Su Oyunları Merkezi'nde görevli personelimize eğitim verildi. Eğitimi tamamlayan personellerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınava girerek sertifika almaya hak kazandılar" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı 2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil