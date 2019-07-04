Son Dakika Haberleri: Gediz Cezaevi kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gediz Cezaevi kapatıldı

54 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uzun yıllardır düzenlenmesi planlanan ve son alınan kararla kapatılması öngörülen Gediz Kapalı Cezaevi, tahliye edilmeye başlandı.

Gediz Cezaevi kapatıldı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde uzun yıllardır düzenlenmesi planlanan ve son alınan kararla kapatılması öngörülen Gediz Kapalı Cezaevi, tahliye edilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, 1983 yılında Sanayi Sitesinde hizmete giren Gediz Kapalı Cezaevi 36 yıl sonra Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. Uzun süredir kapanması gündemde olan Gediz Kapalı Cezaevi, tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, 20'e yakın mahkum Kütahya E Tipi Cezaevine nakledildi.

Eşyaları ile birlikte sevk edilmek için nakil araçlara bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçları da eşlik etti. Sevk edilen mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için merakla bekledi. Adalet Bakanlığı tarafından kapatılması öngörülen Gediz K/1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli ise Kütahya, Uşak ve Tavşanlı cezaevlerinde görev alacak.

Öte yandan kapatılan cezaevine ait binanın ne için kullanılacağı konusunda bir bilgi edinilemedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
Kütahya, Gediz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:10:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz Cezaevi kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]