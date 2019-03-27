Son Dakika Haberleri: Gediz Çiçek Bahçesine Döndü

Gediz Çiçek Bahçesine Döndü

1 saat önce

Kütahya Gediz Belediyesi tarafından sokaklar, parklar ve caddeler ilkbaharın müjdecisi olan çiçeklerle süsleniyor.

Gediz Çiçek Bahçesine Döndü, System.String[]
Kütahya Gediz Belediyesi tarafından sokaklar, parklar ve caddeler ilkbaharın müjdecisi olan çiçeklerle süsleniyor.

Şehir hayatında yeşile ve doğaya olan özlemi giderek artan vatandaşlar Gediz Belediyesi'nin ilçe parkları, orta refüjler ve yol kenarlarına diktiği çiçeklerle rahatlıyor.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçemizde yeşil alanların bakımı ve çiçeklendirilmesi çalışmaları sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Belediye Hizmet Binası, Ulu Camii çevresi, Adnan Menderes Yaşam Parkı, Kızılay iş hanı önü, Özyurt Camii altındaki park ve şehir içi kavşak ve refüjlere ilkbaharı müjdeleyen 150 bin adet sümbül, 100 bin adet lale, 50 bin adet çuha çiçeği ekimi gerçekleştirildi. İlçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz Belediyesi, Gediz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler Ünlü Türkücü İsmail Türüt'ten Beykoz Adayı Murat Aydın'a Övgü Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz Çiçek Bahçesine Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]