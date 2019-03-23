Son Dakika Haberleri: Gediz'de 5 Bin 200 Adet Fidan Dağıtıldı

Gediz'de 5 Bin 200 Adet Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, 'Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5 bin 200 adet ücretsiz fidan dağıtıldı.

Gediz'de 5 Bin 200 Adet Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde, 'Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5 bin 200 adet ücretsiz fidan dağıtıldı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası için Gediz Orman İşletme Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Orman İşletme Şefleri, görevli personel ve vatandaşlar törene katıldı. Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, hafta için düzenlenen etkinliklerde toplumda orman ve ağaç sevgisini artırmayı, çevre ve doğa bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ardından vatandaşlara lokma ikram edildi, kurumun simgesini taşıyan torba dağıtıldı. Törenin ardından uzmanlar tarafından fidan dikimi konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Sonrasında orman araçlarıyla getirilen karaçam, badem, ceviz, sedir ağacı fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Bazı kurumlarla birlikte toplam olarak çeşitli türlerde 5 bin 200 adet fidan dağıtılırken, hafta içerisinde vatandaşların talebine göre bu sayının daha da artırılabileceği bildirildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Kütahya, Gediz, Güncel
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