Son Dakika Haberleri: Gediz'de adli kolluk personeline seminer
Son Dakika Güncel Gediz'de adli kolluk personeline seminer - Son Dakika

Gediz'de adli kolluk personeline seminer

6 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde adli kolluk personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Gediz'de adli kolluk personeline seminer, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde adli kolluk personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Seminerde, Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal ile Cumhuriyet Savcıları Elif Yağcı ve Elif Sümeyye Madanoğlu tarafından Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şaphane İlçe Emniyet Amirliği, Çavdarhisar İlçe Emniyet Amirliği personeline 'Adli Kolluk Personelinin Görev ve Yetkileri' konuları ele alındı.


Seminerde polise, adli olay soruşturma işlemleri esnasında dikkat edilmesi gereken genel hususlar, adli kolluğun görev ve yetkileri, soruşturma dosyalarında yapılan hatalar, yakalama ve gözaltına alma, şüphelinin doktor raporunun alınması gibi konularda detaylı bilgilendirme yapıldı.


Seminere katılımın yoğun olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Gediz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ünsal, "Adli işler ve adli eylemlerin suç soruşturmasında, suçla mücadele ederken güvenlikle insan hakları dengesini, gözetme eksenli bir seminer çalışması amaçlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Mehmet Ünsal, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:27:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz'de adli kolluk personeline seminer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]