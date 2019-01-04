Gediz'de Akü Hırsızları Yakalandı
55 dakika önce
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonunun 2 bin 500 TL değerindeki çelik kapısını kazma ve levyeyle kırıp, 16 bin TL değerindeki 8 aküsünü çalan 2 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonunun 2 bin 500 TL değerindeki çelik kapısını kazma ve levyeyle kırıp, 16 bin TL değerindeki 8 aküsünü çalan 2 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.
Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyü Bağ Deresi Mevkii'nde bulunan baz istasyonuna giren Z.E. ve M.A., 16 bin TL değerindeki 8 aküyü çaldı. Devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilen iki şüpheli, yaya olarak kaçarak Gediz merkezine geldi. Jandarmanın takibiyle bir akaryakıt istasyonunda yakalanan ikilinin, Uşak'ta da 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Jandarma karakoluna götürülen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Tahya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:35 Kaynak: DHA
Cep Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, Bankadaki 30 Bin Liradan Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak
Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı