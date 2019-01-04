Gediz'de Akü Hırsızları Yakalandı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonunun 2 bin 500 TL değerindeki çelik kapısını kazma ve levyeyle kırıp, 16 bin TL değerindeki 8 aküsünü çalan 2 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonunun 2 bin 500 TL değerindeki çelik kapısını kazma ve levyeyle kırıp, 16 bin TL değerindeki 8 aküsünü çalan 2 kişi, jandarmanın takibiyle yakalandı.



Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyü Bağ Deresi Mevkii'nde bulunan baz istasyonuna giren Z.E. ve M.A., 16 bin TL değerindeki 8 aküyü çaldı. Devriye gezen jandarma ekipleri tarafından fark edilen iki şüpheli, yaya olarak kaçarak Gediz merkezine geldi. Jandarmanın takibiyle bir akaryakıt istasyonunda yakalanan ikilinin, Uşak'ta da 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Jandarma karakoluna götürülen zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



- Tahya

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