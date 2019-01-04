Son Dakika Haberleri: Gediz'de Akü Hırsızlığı İddiası

Gediz'de Akü Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gediz'de Akü Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dörtdeğirmen köyü Bağderesi mevkisindeki bir GSM operatörüne ait baz istasyonundaki 8 aküyü çaldıkları iddia edilen Z.E. ve M.A, Uşak'tan kiraladıkları otomobil ile kaçmaya çalıştıkları sırada devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları akülerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Uşak'ta 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Jandarma, Uşak, Kütahya, Gediz, Güncel
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