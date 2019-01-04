Gediz'de Akü Hırsızlığı İddiası
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya
'nın Gediz
ilçesinde baz istasyonlarından akü hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Dörtdeğirmen köyü Bağderesi mevkisindeki bir GSM operatörüne ait baz istasyonundaki 8 aküyü çaldıkları iddia edilen Z.E. ve M.A, Uşak
'tan kiraladıkları otomobil ile kaçmaya çalıştıkları sırada devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, çaldıkları akülerle birlikte İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldü.
Uşak'ta 9 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA
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