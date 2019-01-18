Son Dakika Haberleri: Gediz'de Aquapark Yenileniyor

Gediz'de Aquapark Yenileniyor

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz Belediyesi'nin Ilıca Termal Turizm Merkezi'nde bulunan Su Oyunları Merkezi Aquapark, geniş kapsamlı bakım, onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Gediz'de Aquapark Yenileniyor, System.String[]
Kütahya'nın Gediz Belediyesi'nin Ilıca Termal Turizm Merkezi'nde bulunan Su Oyunları Merkezi Aquapark, geniş kapsamlı bakım, onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, "İlçemiz turizm merkezlerinden biri olan Ilıca Kaplıcamızda bulunan su oyunları merkezi aquapark, geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir süre hizmete kapatılmıştı. Tüm bakımları yapılmış bir tesis ile halkımıza hizmet etmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bakım onarım çalışmaları kapsamında, ısıtma sistemleri bakımları yapılarak, soyunma ve duş kabinleri bölgesi bölümlü kapı montajı yapılarak ısınma konforu sağlandı. Taban zemininde deforme olan mermerlerin yenileme çalışmaları, alttan ısıtma sistemi bakımları, su ve elektrik tesisatlarında yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı. Havuzlar boşaltılarak gerekli temizlik yapıldı ve tekrar su ile dolduruldu. Kaydıraklara çıkılan ahşap merdivenler zımparalanarak cilaları yenilendi. Ayrıca açılır kapanır çatı özelliği ile Türkiye'de tek olması ile ünlenen aquaparkımızın çatı bakımları da yapıldı" dedi.

Bölgenin en önemli su oyunları merkezi olan aquapark'ın Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri erkeklere, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri bayanlara hizmet vereceği açıklandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:58 Kaynak: İHA

Ilıca, Gediz, Yaşam
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