Son Dakika Haberleri: Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı

Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı

32 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz- Uşak kara yolundaki bir benzin istasyonunda şüpheli davranışlarda bulunan A.D'nin kimlik sorgulamasını yaptı.

Sorgulamada, bu kişi hakkında "kamu malı hırsızlığı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Uşak, Kütahya, Jandarma, Gediz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler Kreşte Otizmli 4 Yaşındaki Çocuğa İşkence İddiası! Baba, Oğlunun Bacaklarını Görünce Şoke Oldu 16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]