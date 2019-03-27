Gediz'de Aranan Hükümlü Yakalandı
32 dakika önce
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Kütahya
'nın Gediz
ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Devriye gezen İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Gediz- Uşak
kara yolundaki bir benzin istasyonunda şüpheli davranışlarda bulunan A.D'nin kimlik sorgulamasını yaptı.
Sorgulamada, bu kişi hakkında "kamu malı hırsızlığı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.
Gözaltına alınan A.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA
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