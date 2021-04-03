Gediz'de bir evde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

Gediz'de bir evde ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
03.04.2021 18:37
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eskigediz Beldesi Camikebir Mahallesinde S. K isimli şüphelinin evinde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA
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