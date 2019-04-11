Son Dakika Haberleri: Gediz'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Gediz'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

8 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

Gediz'de Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir ay önce firar eden hükümlü R.E'nin, Gümele köyündeki evinde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kanepenin içine saklanan R.E'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari şüphelinin "hırsızlık" suçundan hükümlü olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:16 Kaynak: AA
Kütahya, Gediz, Güncel
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