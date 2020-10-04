Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Son dakika haberlerine göre Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5.katında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5.katında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Uluoymak Mahallesi 52.sokak no 12 adresindeki binanın 5.katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, mahalle sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre evde annesi ile beraber olan Yakup Sabri Günay'ın evin üst katında yalnız olduğu yangın anında annesi Şermin Günay'ın yoğun duman sebebiyle kurtaramadığı öğrenildi. Yangın esnasında apartmanda bulunan diğer dairelerdeki vatandaşlar polis, bekçi ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile çıkarıldılar. Ayrıca binada bulunan yatalak hasta olay yerinde görevli bulunan bekçi tarafından kurtarıldı. Ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde yapılan incelemede, 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'ın cesedine ulaşıldı.

Yakup Sabri Günay'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 sağlık personelinin de dumandan etkilendiğini ve ayakta d-tedavi edildiği öğrenildi.

Yangın sonrası Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldılar.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Kütahya, Yangın, Çocuk, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 00:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Gediz'de ev yangını, 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

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