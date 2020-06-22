Gediz'de cinayet zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Gediz'de cinayet zanlıları tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde kasten adam öldürmekten yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent beldesinde kasten adam öldürmekten yakalanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gediz'e bağlı Yenikent beldesinde İsmail Yiğiter'in kullandığı 43 LG 339 plakalı otomobili çapraz ateşe tutarak sürücü İsmail Yiğiter'i öldüren, kızı Hamide ile eşi Hatice Yiğitier'i yaralayan şüpheliler İ.M., İ.M., R.G., E.M. ve B.G., İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren mahkeme sonucu 5 zanlı için tutuklama kararı çıktı. Zanlılar Kütahya Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayda ağır yaralanan Hamide Yiğiter'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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