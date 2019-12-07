Son Dakika Haberleri: Gediz'de çok amaçlı yeni yaşam alanı oluşturuldu
Son Dakika Güncel Gediz'de çok amaçlı yeni yaşam alanı oluşturuldu - Son Dakika

Gediz'de çok amaçlı yeni yaşam alanı oluşturuldu

7 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesine Belediye tarafından yeni yaşam alanları kazandırılmaya devam ediyor.

Gediz'de çok amaçlı yeni yaşam alanı oluşturuldu, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesine Belediye tarafından yeni yaşam alanları kazandırılmaya devam ediyor.


Gediz halkına daha güzel, daha yeşil yaşam alanları oluşturmak amacıyla, çalışmalarına devam eden Gediz Belediyesi; Muhipler Mahallesi 550. Sokak'taki Peyzaj çalışmaları tamamlanan yeni yaşam alanını mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.


Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Çevre dostu ve sosyal belediyecilik kapsamında hedefimiz her mahalleye park, yeşil alan, spor alanı ve çok amaçlı yaşam alanları kazandırmak. Yeni yapılan yaşam alanları ile ilçemize ve vatandaşlarımıza sosyal bir alan oluşturmuş olmakla birlikte vatandaşlarımızın daha sağlıklı zaman geçirmeleri için yeşil bir alan kazandırmış olduk. Muhipler Mahallesi 550. Sokak'ta boş atıl vaziyette ki alanda Park Bahçeler ekiplerince peyzaj çalışması yapılarak, mahalle sakinlerinin özellikle çocuklarımızın boş vakitlerinde hoşça vakit geçirebilecekleri yaşam alanı yeniden düzenlenerek halkımızın hizmetine sunuldu. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Gediz Belediyesi, Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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